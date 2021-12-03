Кабмин утвердил правила определения национальных туристических маршрутов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комплексный подход к отбору особо значимых туристических маршрутов и их продвижению разработан в России. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, порядок и критерии определения таких маршрутов утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что правила вступят в силу 1 июля 2022 года. "Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут представлены на сайте Ростуризма и смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами", - говорится в сообщении.

Претендовать на статус национальных смогут как ныне действующие маршруты, так и совершенно новые. Отбирать их будут по заявкам регионов. Этой работой займется экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма и турбизнеса. Также в состав совета могут входить представители некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, науки, краеведения, искусствоведения.

Критерии отбора

Решение о том, может ли заявленный туристический маршрут иметь статус национального, будут принимать по результатам экспертизы документов и очной защиты проекта. "Главное требование - соответствовать определенным критериям", - пояснили в кабмине.

Среди таких критериев - перспективность. Она подразумевает, что маршрут будет способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом. Еще один критерий - узнаваемость, то есть маршрут должен входить в российские и международные рейтинги, быть представлен на экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях), о нем должны быть публикации в российских и зарубежных СМИ, социальных сетях.

Также в числе критериев - согласованность. В разработке заявки для отбора маршрута, помимо региона, должны принимать участие туроператоры, представители гостиничного бизнеса, экскурсионные бюро.

Кроме того, на маршруте должен быть хотя бы один значимый объект. Например, это могут быть объекты из списка ЮНЕСКО, памятники истории и культуры федерального значения, природные объекты на особо охраняемых территориях, памятники русского зодчества, места, связанные с важнейшими событиями российской истории, с жизнью выдающихся людей.

"В правилах также указано, что национальные маршруты могут проходить по территории нескольких регионов и иметь определенную тематику, например культурно-познавательную, сельскую, экологическую, гастрономическую, промышленную, научную. При этом у национальных маршрутов обязательно должна быть система навигации, туристические карты, путеводители и сувенирная продукция", - уточнили в правительстве РФ.