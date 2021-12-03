Строительство нового целлюлозного завода в Карелии начнется в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Первые строительные работы по самому крупному арктическому инвестпроекту Карелии - созданию нового целлюлозного завода в моногороде Сегеже - начнутся в течение полугода. Об этом в пятницу сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Строительство объекта уже начинается. Готовится строительная площадка, и мы имеем все основания ожидать начала активной стройки уже буквально через полгода", - сказал он в ходе своего доклада на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Проект "Сегежа Запад" компании АФК "Система" по строительству первого в России за последние 40 лет целлюлозного комбината обеспечит переработку не менее трети от всей заготавливаемой в Карелии древесины, отметил Парфенчиков. Планируется привлечение сырья и из других регионов страны. Целлюлозный завод придаст роста объемам несырьевого экспорта продукции из Карелии с высокой добавленной стоимостью.

Глава Карелии добавил, что реализация проекта обеспечит занятость более 600 человек, а общий объем предполагаемых инвестиций уже заявлен на уровне 86,2 млрд рублей, но в перспективе оценивается в два раза большей суммой. Строительство крупного целлюлозного производство стало возможным благодаря инвестиционному портфелю льгот, в том числе налоговым и административным преференциям Арктической зоны, механизмам поощрения и защиты капиталовложений, финансовой поддержке арктических проектов ВЭБ.РФ в размере 9 млрд на ближайшие полтора года.

"Кроме того, планируется инфраструктурная поддержка проекта, как реализуемого в Арктике, по линии Минвостокразвития. Инвестор сможет получить до 10% от заявленных инвестиций на реализацию проекта", - добавил Парфенчиков

Целлюлозный завод в Сегеже - крупнейший на сегодняшний день инвестиционный проект на территории арктических районов республики. Протокол о намерениях между правительством региона и ООО "УК "Сегежа Групп" был подписан на полях Петербургского международного экономического форума в 2021 году.

О форуме

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.