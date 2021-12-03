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Завод по производству цинка запустят к 2024 году в Верхнем Уфалее

По словам главы региона Алексея Текслера, предприятие поможет улучшить ситуацию с занятостью в городе

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Завод по производству цинка запустят к 2024 году в челябинском моногороде Верхний Уфалей, где в 2017 году было остановлено градообразующее предприятие. Это позволит создать 1 тыс. рабочих мест и улучшить ситуацию с занятостью в городе, сообщил в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Развитие города без новых рабочих мест невозможно. Поэтому с инвестором было принято решение о строительстве современного гидрометаллургического завода по производству цинка. Проект полностью восстановит вопрос рынка занятости в городе. Сейчас проект активно реализуется, уже в 2023 - начале 2024 года предприятие заработает, будет больше 1 тыс. рабочих мест. В настоящий момент инвестиций идут, проект реализуется своевременно", - сказал он на трехсторонней встрече с вице-премьером Юрием Борисовым и полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, не уточнив объем инвестиций.

Текслер отметил, что запуск данного завода является одним из пяти приоритетных проектов социально-экономического развития Челябинской области. Также в их число вошли строительство завода по производству удобрений в Карабаше, нескольких спортивных объектов в Челябинске, обновление трамвайного и троллейбусного транспорта в областном центре и создание парка и больничного комплекса в Магнитогорске.

Полпред Владимир Якушев добавил, что надеется на поддержку данных проектов правительством РФ.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияБорисов, Юрий ИвановичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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