Четыре новых резидента Арктической зоны РФ вложат в экономику Поморья около 6 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей вложат в развитие экономики Архангельской области четыре новых резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития.

"Четыре соглашения заключены с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. При реализации новых проектов в экономику Архангельской области предполагается привлечь более 5,9 млрд рублей инвестиций и создать 55 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Новыми резидентами АЗРФ стала компания ООО "Сол Карго", которая планирует создание инфраструктуры для оказания комплекса услуг по хранению, складированию и транспортной обработки грузов. ООО "Белкомур Шиппинг" планирует приобретение многоцелевого судна "Святая Варвара", его модернизацию и эксплуатацию. ООО "МЦ "Дэма-Норд" планирует открытие в Архангельске медицинского центра по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. ООО "Специализированный застройщик "Экостройтранс" намерен построить в Северодвинске жилой комплекс на 100 тыс. кв. м жилья.

В целом на данный момент в Архангельской области зарегистрировано 87 резидентов АЗРФ, общий объем инвестиций составляет 36,5 млрд рублей, планируется создать свыше 2,1 тыс. новых рабочих мест.

Льготы для резидентов

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.