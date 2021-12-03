Чекунков сообщил, что в АЗРФ прорабатываются более 500 инвестпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в настоящее время ведет работу над более чем 500 проектами в Арктической зоне РФ (АЗРФ). Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге в пятницу.

"На сегодня в стадии проработки еще почти 500 проектов, которые ведет корпорация, и диапазон их крайне широк. Я думаю, что новые меры поддержки, такие, например, как программа поддержка коренных малочисленных народов, на которые правительство РФ в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы выделило 500 млн рублей ежегодно, дадут импульс и интересным инвестиционным проектам, касающимся жизни коренных малочисленных народов, традиций, культуры, быта народов Арктики", - сказал он.

Из представленной министром презентации следует, что новые проекты, которые уже находятся в работе, могут предоставить 16,5 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций оценен в 320 млрд рублей.

Чекунков отметил, что в АЗРФ в настоящее время подписано 266 соглашений с общей суммой инвестиций 312,5 млрд рублей. Реализация этих проектов обеспечит рабочими местами более 11 тыс. человек. Наибольшее число резидентов АЗРФ - в Мурманской, Архангельской областях и Республике Карелия.

По словам министра, инвестпроекты, которые касаются жизни коренных малочисленных народов, позволяют РФ в рамках председательства в Арктическом совете демонстрировать сбалансированный подход к сохранению экологии, повышению качества жизни населения и развитию экономики в Арктике.

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). Двадцать шестого октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.