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Минпромторг заявил, что РФ планирует преодолеть зависимость от импортных автокомпонентов

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, эту проблему помогает решать балльная система локализации в автопроме

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Россия планирует побороть зависимость от импортных автокомпонентов и хотела бы начать их экспорт по всему миру. Об этом в рамках форума "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "Экспо-2020" сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Существует критическая зависимость (от иностранных автокомпонентов), будем надеяться в ближайшие годы от нее избавиться и опять-таки поставлять автокомпоненты на заводы по всему миру", - сказал он.

По его словам, постепенно эту проблему помогает решать балльная система локализации в автопроме.

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