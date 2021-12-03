Глава Карелии сообщил, что арктические территории региона подходят для работы ЦОДов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Условия арктических районов Карелии полностью отвечают требованиям для размещения в них центров обработки данных (ЦОД). В регионе уже начали реализовывать подобные IT-проекты, сообщил в пятницу глава республики Артур Парфенчиков на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Давайте не забывать, что мы имеем самую протяженную границу с Евросоюзом - более 800 км. Практически половина этой линии проходит по Арктической зоне. Здесь есть очень серьезные преимущества, в том числе географические. Они полностью отвечают требованиям, предъявляемым к размещению центров обработки данных. Это и нужные климатические параметры, необходимые энергетические мощности и наличие каналов связи, готовый оптоволоконный кабель на трассе Костомукша - Каяни, связывающий арктические территории Финляндии и северо-запада России", - сказал он.

В Сегежском районе Карелии, в поселке Надвоицы, уже создан ЦОД с объемом вложений почти 700 млн рублей. По словам Парфенчикова, в ближайшие пару лет благодаря арктическим преференциям инвестор - компания ОО "КЮ Дата центр" - вложит в проект еще почти 500 млн рублей.

С 2022 года сеть облачных высокоскоростных ЦОДов совместно с индустриальными партнерами начнет выстраивать Петрозаводский госуниверситет. Планируется создать не менее трех точек, две из которых появятся на территории арктических районов республики: в Надвоицах и в городе Костомукше. Узловой ЦОД построят в Петрозаводске. Общий объем инвестиций составит более 8 млрд рублей.

"Проект рассчитан на потенциальных потребителей услуг центров обработки данных коммерческого и государственного секторов республики, регионов России. Также прорабатывается вопрос привлечения коммерческих клиентов из ряда стран Европейского союза", - добавил Парфенчиков.

Организатором форума "Арктика: настоящее и будущее" выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.