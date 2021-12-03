Депозитарные расписки VK на Мосбирже падают более чем на 5% на корпоративных новостях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цена ГДР компании VK (ранее Mail.ru Group) в ходе торгов на Московской бирже падает на 5,43%, до 1 тыс. 275 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:38 мск.

Расписки падают на новости о передаче АО "Газпромбанк" холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK. Ранее в пресс-службе холдинга "Газром-медиа" ТАСС сообщили, что VK "сохранит статус независимой компании".

К 12:55 мск ГДР VK замедлили падение и торговались на уровне 1 тыс. 287,4 руб. за бумагу (-4,51%).

Ранее холдинг USM продал пакет акций VK группе "СОГАЗ". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании.