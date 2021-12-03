"Белавиа" заявила, что новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Национальная белорусская компания "Белавиа" заявила в пятницу, что новые ограничения Евросоюза не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании.

"Не стоит волноваться: введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для "Белавиа", новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении авиакомпании.

В сообщении отмечается, что в связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. При этом на данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, которых вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

В сообщении говорится, что уже полгода "Белавиа" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. "Новые ограничения вызывают у людей все больше беспокойства и вопросов, связанных с дальнейшей работой "Белавиа". Сегодня авиакомпания работает в трудных условиях, и ежедневно почти 2 тыс. сотрудников прилагают все усилия, чтобы снизить уровень беспокойства и безопасно доставить своих пассажиров в другие страны", - отмечает перевозчик.

В "Белавиа" также отметили, что сформировано зимнее расписание. Как и ранее, в процессе работы и в ходе анализа загруженности рейсов в расписание могут вноситься точечные корректировки на протяжении всего сезона. "Подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию", - подчеркнули в компании, добавив, что в сложившейся ситуации цена на билеты не изменится. "При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте", - отметили в компании.

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций по Белоруссии, в него включены 17 физлиц и 11 организаций, в том числе "Белавиа".