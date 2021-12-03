В Ростове-на-Дону начались региональные финалы конкурса "Лидеры России" в ЮФО и СКФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Региональные финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" открылись в пятницу в Ростове-на-Дону, в них принимают участие 290 человек из двух федеральных округов, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В торжественном открытии финалов приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов и заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, которые поприветствовали участников и пожелали им удачи в конкурсных состязаниях.

"Ежегодный конкурс "Лидеры России" стал постоянным действенным механизмом, который обеспечивает преемственность опыта управления. <…> Финалисты прошлых лет успешно работают в администрации президента РФ, в правительстве РФ, среди них есть губернаторы регионов, главы городов, руководители государственных и частных компаний. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает - в регионах Южного федерального округа заявки на участие подали более 5,5 тыс. человек, в региональный финал от ЮФО вышли 172 человека, всего участвуют [в региональных финалах] 290 человек", - сказал в ходе церемонии открытия Сафронов.

По информации организаторов конкурса, в треке "Бизнес и промышленность" финалистами стали 89 конкурсантов из ЮФО и 65 конкурсантов из СКФО. В треке "Государственное управление" в финал вышли 83 участника из регионов Юга России и 53 представителя регионов Северного Кавказа.

"Участники из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов встретились на одной площадке, но будут соревноваться только с представителями своего округа. Конкуренция в двух треках "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" традиционно серьезная: мы получили более 5,5 тыс. заявок в ЮФО и более 2,3 тыс. регистраций в СКФО", - приводятся в сообщении пресс-службы конкурса слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Оценочные испытания в рамках региональных финалов конкурса в Ростове-на-Дону проходят 3-5 декабря на площадке "Донэкспоцентра" с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал. Победители треков отправятся на суперфинал конкурса и получат образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса.

О конкурсе

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.