В Красноярском крае намерены увеличить число резидентов АЗРФ в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Общее число резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Красноярском крае может вырасти в первом полугодии 2022 года с восьми до 34. Об этом пятницу на форуме "Арктика: настоящее и будущее" сообщил вице-премьер регионального правительства Николай Зуев.

"Сегодня у нас восемь резидентов Арктической зоны РФ с общим портфелем инвестиций 40 млрд рублей. До конца года будет 15, мы рассчитываем на цифру 34 в первом полугодии 2022 года", - сообщил Зуев. Таким образом, число резидентов увеличится более чем в четыре раза.

По словам Зуева, самый крупный резидент Арктической зоны в крае - компания "Северная звезда" (входит в корпорацию AEON), осваивающая Сырадасайское месторождение каменного угля на Таймыре. Согласно прогнозам Зуева, среди резидентов Арктической зоны будет увеличиваться число компаний, оказывающих услуги и работающих в туристической зоне.

Арктическая зона РФ - крупнейшая в России и мире экономическая зона с единым набором преференций для ведения инвестиционной деятельности. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia, минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей. К административным преференциям для резидентов АЗРФ относятся возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны, предоставление резидентам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов, одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также налоговые преференции.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.