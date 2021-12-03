Акимов ожидает, что розничный экспорт "Почты России" вырастет вчетверо к 2025 году

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Розничный экспорт "Почты России" вырастет минимум в четыре раза к 2025 году. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов на сессии "Экспорт российских технологий. Российские технологические компании в мировом технологическом ландшафте" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

"Что будет происходить к 2025 году - минимум рост будет в четыре раза, и это при очень неагрессивной политике при выходе на другие рынки", - отметил Акимов.

Акимов добавил, что за 2020 год рост экспорта в физическом объеме составил 30%, а также назвал важным вывод российских маркетплейсов и витрин на экспорт наравне с самими товарами.