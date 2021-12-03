Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию", - сказала она.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. В августе Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать это же Литве. Литовский посол был отозван в сентябре. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания.