Глава Минсельхоза РФ заявил, что Хорватия остается одним из основных партнеров России в ЕС

ЗАГРЕБ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Хорватия остается одним из основных партнеров России в Европейском союзе. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Загребе ее сопредседатель, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Я могу подтвердить, что Республика Хорватия остается одним из основных партнеров РФ в ЕС, - отметил Патрушев. - Наши основные сферы взаимодействия - это энергетика, промышленность, наука и образование. И, конечно же, мы видим достаточно большой потенциал во взаимной торговле продукцией агропромышленного комплекса".

По словам министра, товарооборот в этой сфере растет. "Он увеличился в два раза за январь - сентябрь этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, - обратил внимание глава Минсельхоза РФ. - Несмотря на то, что была низкая база, та динамика, которая сегодня присутствует, позволяет сделать вывод о том, что АПК России интересен для Хорватии и наоборот, хорватские компании, занимающиеся пищевой и обрабатывающей промышленностью, интересны российскому потребителю. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы товарооборот между нашими странами рос".