Иностранцам рекомендовали ускорить отчуждение земель на приграничных территориях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Иностранным гражданам, владеющим земельными участками на приграничных территориях в Крыму, рекомендуется ускорить процесс их отчуждения, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Госкомрегистра Крыма.

"Во исполнение указа президента РФ в скором времени органы местного самоуправления приступят к работе по принудительной продаже таких земельных участков. Иностранным гражданам и организациям, а также лицам без гражданства, владеющим земельными участками на приграничных территориях в Республике Крым, рекомендуется ускорить процесс их отчуждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности. Срок, отведенный документом для самостоятельного проведения операций с недвижимостью, истек еще в марте 2021 года, но с учетом масштабности и специфики тематики фактически иностранным гражданам и компаниям было дано больше времени для внесудебного урегулирования данного вопроса. Участков, принадлежащих иностранцам становится меньше, однако землевладельцам все равно стоит активизироваться, отмечается в пресс-релизе.

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11 500 участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось уже порядка 7 300. За последние 4,5 месяца еще 743 участка, попадающих под действие президентского указа, исключены из общего перечня. Таким образом, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6 600 земельных участков, собственниками которых являются граждане других стран", - приводятся в сообщении слова председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Инны Смаль.

Она отметила также, что следующий этап - иски в суд о принудительной продаже таких участков. "Если на земельном участке иностранного гражданина в приграничной территории расположен принадлежащий ему объект капитального строительства, то он может отказаться от права собственности на этот участок в пользу муниципального образования. В этом случае иностранный гражданин как собственник капитального строения будет иметь исключительное право на получение такого участка в аренду", - сообщается в пресс-релизе.