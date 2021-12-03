Свыше 300 домов Липецкой области подключили к газу по ускоренному механизму догазификации

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 частных жилых домов Липецкой области подключили к газоснабжению за счет ускоренного механизма догазификации. Об этом сообщил в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Жители более 300 домов воспользовались механизмом ускоренного подключения к газовым сетям, социальная догазификация востребована", - сказал Артамонов. Он пояснил, что областные власти стремятся сократить сроки подключения домов и сделать эту процедуру максимально простой для людей. "Работы ведутся согласно поручению президента Владимира Путина", - напомнил Артамонов.

По данным главы региона, сейчас к властям поступило около 3,5 тыс. заявок на догазификацию и их прием продолжается. "Мы ведем активную работу как по строительству газопроводов к участкам, так и по подключению домов к сетям", - подчеркнул Артамонов.

Ранее в Липецкой области был создан штаб по газификации региона, в состав которого вошли администрации органов местного самоуправления и АО "Газпром газораспределение Липецк". Его главной задачей стало ускорение работы и ее завершение к 2030 году. "Так, до 2023-го газ должен быть подведен к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах области, где уже есть внутрипоселковые сети, при этом газ должен использоваться только для собственных нужд с целью теплоснабжения, горячего водоснабжения и приготовления пищи", - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Здесь также напомнили, что в регионе реализуется программа развития газоснабжения и газификации, рассчитанная на период до 2025 года. Документ, в частности, предусматривает двукратное увеличение инвестиций "Газпрома" - до 2 млрд 649 млн рублей. "Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населенных пунктов, а до 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий", - сказали в пресс-службе.