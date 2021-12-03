Завод металлоконструкций за 600 млн рублей построят под Тверью к 2027 году

ТАСС, 3 декабря. Российская группа компаний "Пальметто" инвестирует около 600 млн рублей в создание в Тверской области завода по выпуску металлоконструкций, которые будут использовать при строительстве объектов в промпарках "Боровлево-3" и "Раслово". Проект планируется реализовать в 2022-2026 годах, на предприятии создадут 60 рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Проект строительства завода группа компаний "Пальметто" планирует реализовать в 2022-2026 годах. Общая сумма инвестиций составит около 600 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства. Завод построят в Калиниском районе на участке, который примыкает к промышленным площадкам "Боровлево-2" и "Боровлево-3". Благодаря этому новому производству будет доступна инфраструктура, которой правительство региона обеспечивает парки. "ГК "Пальметто" планируется привлекать к строительству инвестиционных объектов на территории инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" и промышленной площадки "Раслово", - добавили в пресс-службе.

Группа компаний зарегистрирована в Твери, является генеральным подрядчиком строительства в Калининском районе завода по производству продуктов питания "Орион Интернейшнл Евро". Ранее участвовала в возведении нескольких объектов в регионе, в том числе для ГК "Ключевые системы и компоненты".