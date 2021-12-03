Путин поручил кабмину обеспечить повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке

Поток трудовой миграции из стран ЕАЭС в Россию за год вырос в три раза

В ЕЭК уточнили, что государства - члены ЕАЭС направляют в комиссию данные только по количеству трудящихся без указания сферы деятельности, но ЕЭК планирует увеличить число показателей статистики к 2025 году

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