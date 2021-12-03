Путин поручил кабмину обеспечить повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующее поручение дано по итогам инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" и опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке", - говорится в тексте поручения.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря, в дальнейшем отчитываться предстоит ежеквартально.