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Путин поручил кабмину обеспечить повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке

Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующее поручение дано по итогам инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" и опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке", - говорится в тексте поручения.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 25 декабря, в дальнейшем отчитываться предстоит ежеквартально.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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