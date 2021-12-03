Совет директоров РЖД утвердил увеличение уставного капитала на 180,3 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Российских железных дорог" (РЖД) утвердил условия размещения акций компании почти на 180,3 млрд рублей в пользу государства, сообщила компания.

РЖД разместит в пользу РФ 180 289 754 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым уставный капитал РЖД будет увеличен на эту сумму путем размещения акций для сокращения долговой нагрузки компании и финансирования развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. При этом средства от размещений акций в размере 149,63 млрд рублей должны быть направлены на выплату долгов РЖД, 30,65 млрд рублей - на ж/д инфраструктуру Центрального транспортного узла.

Кроме того, около 5,02 млн рублей правительство РФ внесет в капитал РЖД, передав компании 409 тыс. акций (0,13%) ОАО "ВСМ".

В середине ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 149,6 млрд рублей на сокращение долговой нагрузки РЖД из резервного фонда правительства РФ.

По данным сайта РЖД, общий объем кредитного портфеля холдинга, включая банковские займы, рублевые облигации и еврооблигации, на 30 июня 2021 года составил 1,642 трлн рублей, увеличившись на 128,4 млрд рублей к уровню начала года.