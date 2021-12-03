В Шанхае открылось представительство санкт-петербургского делового центра России и Китая

ШАНХАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Представительство Российско-китайского делового центра, главный офис которого находится в Санкт-Петербурге, официально открылось в пятницу в Шанхае. Церемония открытия, участие в которой приняли представители китайских и российских деловых кругов, местных властей и научно-исследовательских организаций, состоялась в Центре внешней торговли бизнес-хаба городского района Хунцяо.

"Наше представительство должно стать мостом между Китаем и Россией по оказанию двусторонних услуг региональным властям РФ и КНР, а также предприятиям двух стран", - сказала в беседе с ТАСС глава представительства Линь Юйсюань, добавив, что работа направлена на укрепление взаимного доверия, традиционной дружбы, а также на продвижение сотрудничества в торгово-экономической, культурной, научно-технической и образовательной областях. По ее словам, представительство призвано стать своего рода сервисной площадкой для заинтересованных сторон.

"За пять лет работы Российско-китайский деловой центр получил поддержку не только правительства Санкт-Петербурга, но и представителей самых разных российских кругов", - сказал председатель Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган, принявший участие в мероприятии в режиме онлайн. Он указал, что работа центра затрагивает различные направления, нацеленные на практическое сотрудничество. Поддержку созданному представительству, добавил он, также оказал Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как рассказала ТАСС присутствовавшая на церемонии открытия руководитель павильона российской продукции и продукции АПК в Шанхае (проект РЭЦ) Александра Муратова, с этим центром идет активный обмен информацией, к примеру, о той или иной российской продукции. Есть взаимодействие в вопросах продвижения российских товаров на местном рынке, а также участия в различных выставках, добавила она.

Центр в Санкт-Петербурге

Российско-китайский деловой центр является некоммерческой организацией, которая была создана в 2015 году совместно конгрессно-выставочным центром "Экспофорум" компании "Газпром", Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и Китайским обществом Санкт-Петербурга. Его деятельность направлена на содействие торгово-экономическому развитию России и Китая, реализацию задач инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза, а также поддержку связей и обменов между регионами и предприятиями РФ и КНР. За время работы центра при поддержке делового сообщества и государственных ведомств двух стран было организовано около 600 различных мероприятий, нацеленных на продвижение торгово-экономических и культурных связей.