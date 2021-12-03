Эксперты: с фишинговыми атаками в 2021 году столкнулись 45% россиян

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 40% россиян столкнулись с фишинговыми атаками в 2021 году. Это следует из исследования Avast.

"Согласно полученным данным, в 2021 году люди чаще становились жертвами таких атак: об этом рассказали 45% опрошенных россиян. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с результатами прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 48% сообщили о мошенничестве в полицию, службе безопасности на работе и антивирусному вендору.

Кроме того, 72% опрошенных столкнулись с фишинговыми звонками против 56% в 2020 году. 60% столкнулись с вредоносными электронными письмами, 52% - со смишингом (SMS-фишинг). При это сократилось с 16% в 2020 году до 15% в 2021 году число атак с социальной инженерией в реальной жизни.

Среди россиян, ставших жертвами фишинга, 38% сменили пароли от аккаунтов, 29% аннулировали кредитные или дебетовые карты. В то время как 29% заявили, что у них украли деньги, у 15% украли личные данные.

Эксперты Avast рекомендуют пользоваться только официальными приложениями или сайтами, не переходить по ссылкам из электронных писем или из всплывающей рекламы, использовать безопасные способы оплаты.

Об исследовании

Опрос о фишинге 2021 был проведен среди 1 372 пользователей Avast в России в июле-октябре 2021 года. Опрос о фишинге 2020 был проведен среди 1 453 пользователей Avast в России в июле 2020 года. Респондентов спрашивали, сталкивались ли они когда-либо с фишингом и становились ли его жертвами.