Сервисы ВТБ восстановили свою работу в полном объеме

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Работа сервисов ВТБ восстановлена, технические проблемы устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Клиенты ВТБ сегодня могли столкнуться с кратковременными ограничениями в работе наших мобильных приложений. В настоящий момент технические проблемы устранены, сервисы работают в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за неудобства. Мы работаем над повышением производительности IT-систем, которые позволят работать в онлайн-каналах удобнее и быстрее", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу сообщалось, что по данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в работе сайта и приложения ВТБ наблюдаются сбои. По состоянию на 15:12 мск было зафиксировано 567 отчетов о сбоях в работе сайта и приложения.