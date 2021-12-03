Минпромторг заявил о готовности России помочь другим странам в борьбе с контрафактом

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Россия готова экспортировать технологии маркировки товаров в другие страны для борьбы с нелегальной продукцией. Об этом на "Экспо-2020" в Дубае заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Мы уже экспортируем технологии в области маркировки в другие страны - например, в ЕАЭС. Наши разработки используются в Киргизии, Армении, Казахстане и Узбекистане. Если будет запрос из других стран оказать содействие, то мы, безусловно, это сделаем. Я считаю, что это важно. Нет ни одной страны, где не было бы нелегального оборота товаров. Это проблема для многих экономик, и, мы считаем, что начинаем с ней справляться", - сказал он.

Как сообщалось ранее, к 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, минеральной воды, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты маркировки БАДов, антисептиков и пива.