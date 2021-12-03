Власти сообщили, что в КБР завершают ввод оросительных систем на площади 2,5 тыс. га

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) оросительные системы установлены на площади 2,5 тыс. га в 2021 году, сообщил в пятницу глава республики Казбек Коков на своей странице в социальной сети Instagram.

Коков принял участие в совещании под председательством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Обсудили вопросы реализации госпрограммы в части мелиорации сельскохозяйственных земель, вовлечению в оборот земель сельхозназначения, проекты законодательных актов в данной сфере.

"Благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей за последние три года мы ввели в эксплуатацию около 25 тыс. га мелиорируемых земель. В текущем году ввели более 9 тыс. га, установили 82 широкозахватные дождевальные машины с орошаемой площадью 7,4 тыс. га. Завершаем ввод оросительных систем на площади 2,5 тыс. га", - написал Коков.

Он пояснил, что в 2021 году по госпрограмме на развитие мелиорации в республике предусмотрено 615 млн рублей, на сегодня помощь предоставлена более чем 80 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Благодаря мелиорации, как и в прошлом году, удается удерживать высокие результаты в сфере растениеводства, отметил он. "По оперативным данным, в этом году ожидаем более высокие по сравнению с прошлым годом урожаи зерновых и зернобобовых, овощей, картофеля, а также плодов и ягод", - уточнил Коков.