Казахстан построит атомную электростанцию

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Казахстан намерен построить на своей территории атомную электростанцию. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал он в показанном в пятницу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Назарбаева, необходимость строительства АЭС связана с будущим дефицитом электроэнергии в стране. "У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - пояснил первый президент Казахстана.

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с нынешним главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере. 19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита.