Власти Тувы усилили контроль за добывающей отраслью после начала масштабных проверок

ТАСС, 3 декабря. Власти Республики Тыва провели совещание с руководством горнодобывающих предприятий и усилили контроль за отраслью после принятия решения о масштабных проверках на шахтах, озвученного накануне генпрокурорм РФ Игорем Красновым на совещании у президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Об этом сообщил ТАСС и.о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

Как сообщил на совещании после аварии на кузбасской шахте "Листвяжная" генпрокурор РФ Игорь Краснов, он поручил проверить шахты во всех 10 угледобывающих регионах РФ. Под масштабную проверку попадут шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

"Прокуратура проверит проверку, и естественно мы подключились. Поговорили со всем менеджментом горнодобывающих предприятий, где ведутся опасные работы, контролируем процесс", - сказал Брокерт.

Он пояснил, что, помимо разрезов, где добыча ведется открытым способом, в Туве в настоящее время действует только одна угольная шахта компании "Межегейуголь" (входит в структуру "Евраза"). Сейчас, отметил Брокерт, на ней не ведется проходка и добыча, сотрудники предприятия занимаются поддержанием жизнеобеспечения шахты. Кроме того, уголь Межегейского месторождения, на котором работает шахта, генерирует мало метана, поэтому риски его накопления и взрывов, по словам Брокерта, крайне невелики.

Поручение генпрокурора РФ о масштабных проверках всех шахт в стране последовало после ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса утром 25 ноября, в результате которого погибли 46 горняков и пять горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.