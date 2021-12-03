Поток трудовой миграции из стран ЕАЭС в Россию за год вырос в три раза

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Поток трудовой миграции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Россию в 2021 году вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу заявила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова в ходе видеомоста Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан.

"В целом можно охарактеризовать трудовую миграцию как достаточно активный процесс. Несмотря на то, что в 2020 году были ограничительные меры, сегодня уровень, поток трудовой миграции [в Россию из стран ЕАЭС] вырос. <…> Можно сказать, что он в три раза превзошел цифры, которые мы видели в 2020 году. И даже по сравнению с допандемийным периодом, 2019 годом, он также в два раза выше", - сказала она.

Омурбекова уточнила, что государства - члены ЕАЭС направляют в ЕЭК данные только по количеству трудящихся без указания сферы деятельности, однако комиссия планирует увеличить число показателей статистики к 2025 году. К этому времени предполагается, в частности, вести учет по уровню заработных плат и сферам деятельности трудовых мигрантов из стран - участниц ЕАЭС.