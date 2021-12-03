В "Газпроме" заявили, что Россия обеспечена газом больше, чем на 50 лет

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 3 декабря. /ТАСС/. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков усомнился в оценках правительства о том, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.

Вице-премьер Александр Новак, выступая в конце ноября на Российско-китайском бизнес-форуме, заявил, что обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет.

"Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна", - сказал Зубков.

Глава совета директоров "Газпрома" отметил, что сегодня компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы "Газпрома" составляют 34 трлн куб. м, 16% общемирового потребления, отметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.

"Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн куб. м метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд куб. м природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как бог дал нам такие запасы природного газа", - подчеркнул Зубков.

Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным. "Что такое 30 лет? Да это ничего с точки зрения истории. 30 лет - и нет нефти, 60 миллионов автомобилей в России, которые сегодня работают на нефтепродуктах: бензин и дизель. Значит то, что мы начали восемь лет назад, мы, наверное, правильно сделали? Что начали развивать рынок природного газа для транспорта", - заключил Зубков.