МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года федеральной научно-технической программы АПК. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее срок действия программы ограничивался 2025 годом. "В абзаце первом слова "2017-2025 годы" заменить словами "на 2017-2030 годы", - говорится в документе.

Кроме того, срок разработки и реализации комплекса мер, направленных на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки, продлен с 2026 до 2031 года.

Как сообщалось ранее, Путин внес предложение о продлении срока программы внес на совещании по научно-техническому обеспечению развития АПК страны, которое состоялось 11 октября. Тогда же он говорил о том, что новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе. При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки, считает он.