Объем заключенных через красноярский центр "Мой бизнес" экспортных контрактов вырос на 10%

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Красноярские предприниматели в 2021 году заключили при поддержке специализированного центра "Мой бизнес" порядка 100 экспортных контрактов на сумму $8,6 млн. Объем экспортных контрактов вырос на 10% по сравнению с 2020 годом, говорится в распространенном в пятницу сообщении агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Центр "Мой бизнес" создан для оказания финансовых, консалтинговых и образовательных услуг в рамках государственных программ по развитию предпринимательства. В рамках него действует центр поддержки экспорта, ориентированный на помощь предпринимателям в этой сфере.

"В 2021 году экспортеры из Красноярского края с помощью центра "Мой бизнес" подписали 97 экспортных контрактов на общую сумму $8,6 млн. <…> По сравнению с 2020 годом данный показатель увеличился на 10%", - говорится в сообщении.

Помощь оказывается в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Красноярские бизнесмены экспортируют аэролодки, оборудование для горных машин, садовый паркет, пиломатериалы, уличную мебель, нейротренажеры, очки, аксессуары, кухонные приборы из дерева, унты, текстиль, защитные средства для кожи, кондитерские изделия, мед, грибы, шоколад. Общая доля малого и среднего бизнеса в структуре экспорта составляет 11%.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.