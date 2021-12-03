Россельхознадзор запретил поставку продукции птицеводства с некоторых территорий стран ЕС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из трех неблагополучных по гриппу птиц административных территорий стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории ряда европейских стран Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, с 3 декабря 2021 года Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из департамента Нор Франции. Аналогичные ограничения с 1 декабря 2021 года распространились на поставки с территории района Куксхафен федеральной земли Нижняя Саксония Германии, а также из жупании Сисачко-Мославачка Хорватии и из административной территории Австрии - федеральной земли Нижняя Австрия. Кроме того, с 26 ноября временный запрет был введен в отношении ввоза птицеводческой продукции из районов Аурих и Клоппенбург федеральной земли Нижняя Саксония Германии.

Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.