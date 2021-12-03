Депозитарные расписки VK на Мосбирже падают более чем на 9% на корпоративных новостях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цена ГДР компании VK (ранее Mail.ru Group) в ходе торгов на Московской бирже падает на 9,41%, до 1 тыс. 221,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:43 мск.

Расписки падают на новостях о передаче АО "Газпромбанк" холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK, а также об уходе Бориса Добродеева с поста генерального директора VK.

К 17:48 мск ГДР VK замедлили падение и торговались на уровне 1 тыс. 233,6 рубля за бумагу (-8,5%).

Ранее холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании.