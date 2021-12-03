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В Ленобласти спустили на воду траулер "Карское море"

Его заложили на выборгской верфи в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Выборгский судостроительный завод спустил на воду четвертый траулер-процессор "Карское море" для Архангельского тралового флота. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области в пятницу.

"На Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду четвертого траулера-процессора для Архангельского тралового флота", - сказано в сообщении.

Траулер "Карское море" заложили на выборгской верфи 28 декабря 2018 года. Судно является завершающим траулером в серии из четырех единиц проекта КМТ01, строящихся на выборгской верфи для Архангельского тралового флота, входящего в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Судно будет оснащено фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловым комплексом. На траулере применен ряд современных решений, повышающих эффективность судна на промысле.

Выборгский судостроительный завод - предприятие, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. Был основан в 1948 году. С этого времени выборгские судостроители сдали более 210 кораблей и судов.

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