Власти Чукотки предложили расширить налоговые льготы в Арктической зоне для малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки предложили дать право регионам расширять налоговые льготы, действующие в Арктической зоне России, на субъекты малого и среднего предпринимательства. Это позволит бизнесу стать более конкурентноспособным, заявил в Санкт-Петербурге в пятницу и.о. первого заместителя губернатора Чукотского автономного округа, председатель правительства региона, представитель округа в Москве Илья Давиденко.

"Если для крупных инвесторов - резидентов преференциальных режимов установлены нулевые ставки по налогам в первые пять лет, то для малого бизнеса на старте проектов по упрощенной системе налогообложения возможно установить только максимально сниженные ставки, но не ноль. Налоговый кодекс, к сожалению, не дает такого права регионам. Мы предлагаем для единого подхода по установлению преференций дать право субъектам России устанавливать нулевые ставки по упрощенной системе для резидентов префрежимов. Это позволит стать более конкурентными бизнесу, который работает в Арктической зоне", - сказал Давиденко на пленарном заседании Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

По его словам, расходы, которые несут представители малого и среднего предпринимательства в связи с работой на Севере, "ложатся определенным бременем", "конкурентная способность бизнеса снижается". "Это та мера, которая поможет более комфортно работать бизнесу в Арктике", - отметил Давиденко.

Чукотский автономный округ полностью входит в Арктическую зону, в регионе действует три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", Свободный порт Владивосток, а также Арктическая зона. "Общий объем инвестиций, заявленных от 74 действующих резидентов, составляет порядка 630 млрд рублей, планируем создание 7 тыс. новых рабочих мест", - сказал Давиденко.

Фактически уже освоили 29 млрд рублей, создали 2 тыс. рабочих мест.

"Поддержка предпринимательства не ограничивается работой с крупными инвесторами, в числе приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса", - добавил и.о. первого заместителя губернатора Чукотского автономного округа.