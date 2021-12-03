Более 10 российских компаний ведут подготовку к IPO в 2022 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 10 российских компаний на данный момент ведут подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) в 2022 году. Об этом сообщил журналистам руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Борис Квасов.

"Сейчас более 10 компаний рассматривают IPO в следующем году", - сказал он.

Он отметил, что примерно половина планирующих размещение компаний относятся к новой экономике. Это, в частности, технологические компании, интернет и фарминдустрия, добавил Квасов.

По итогам 2021 года на рынок акций вышли IT-компания Softline, сервис по поиску недвижимости "Циан", сеть магазинов FixPrice, медицинский центр EMC, "Ренессанс страхование", лесопромышленный холдинг Segezha Group, а также "СПБ Биржа".