В Москве к 2030 году будут работать 655 станций железной дороги и метро

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Количество железнодорожных и метростанций в Московском регионе достигнет 655. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одной из глобальных проблем мировых городов являются проблемы транспорта, передвижения по городу. С учетом роста бурного развития столичной агломерации правительство Москвы реализует крупнейшую в истории программу транспортного строительства, развития метро и городской железной дороги. Основой транспортной системы Москвы является метрополитен - гордость столицы. За 20 лет, с 2010 года по 2030 год, протяженность московского метро будет удвоена, будет открыто пять центральных железнодорожных диаметров и кольцевая железная дорога. Пассажиры будут пользоваться 655 станциями в самой Москве и других городах, входящих в московскую агломерацию", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

Он отметил, что за последние 10 лет для пассажиров открыто 160 новых станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Кроме того, построены два из пяти центральных железнодорожных диаметров. Мэр подчеркнул, что "вместе с новыми станциями пассажиры получают современные поезда и качественный сервис".

"Московские электробусы исправно перевозят сотни тысяч пассажиров, тысяча таких машин курсирует по Москве. По количеству электробусов Москва сегодня занимает первое место среди городов Европы, а к 2030 году мы должны практически весь общественный транспорт Москвы перевести "на электричество". Тем самым Москва вносит свой вклад в решение глобальной проблемы защиты климата", - добавил Собянин.

Кроме того, по его словам, Москва является "городом номер один в мире по динамике развития каршеринга". Так, на улицах города работают уже более 30 тыс. машин, которые доступны для аренды.

"Беспилотные автомобили за последние два года наездили тысячи километров по Москве. С 2022 года мы расширяем эксперимент и разрешаем в отдельных зонах не только тестовую, но и коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Думаю, что в 2030 году беспилотное вождение станет повседневным городским стандартом. <…> В целом за последние годы московский транспорт сделал громадный шаг вперед, но мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель - создать одну из лучших транспортных систем мира", - заключил Собянин.