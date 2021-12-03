Поезда "Аллегро" между Россией и Финляндией запустят с 12 декабря

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Курсирование поездов "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом возобновится 12 декабря после перерыва, длившегося с весны 2020 года. Это подтвердила в четверг пресс-служба оператора финских железных дорог компании VR ("Вэ-эр").

"Поезд "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом начнет курсировать 12 декабря с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В VR сказали, что 2 декабря российская сторона подписала постановление, касающееся открытия пассажирского сообщения.

Билеты на "Аллегро" поступают в продажу 3 декабря. Действующие ограничения на поездки при этом сохраняются.

Въезд в Финляндию из России

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении таких неотложных семейных обстоятельств, как рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба и встреча с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию были включены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, бабушки и дедушки.

1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты, ограничения, срок которых неоднократно продлевался, действуют до 19 декабря. Между странами возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.