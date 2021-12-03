Кубань направит 720 млн рублей на компенсации кредитов инвесторам в сфере туризма

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных туристических регионов России, для развития курортной инфраструктуры в течение двух лет с 2022 года направят 720 млн рублей в виде субсидий инвесторам, вкладывающим средства в развитие отрасли, для компенсации части процентов по привлекаемым ими кредитам. Об этом журналистам сообщил в пятницу по итогам награждения победителей краевого конкурса "Курортный Олимп-2021" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня на Краснодарский край приходится более половины всех инвестиций в курортную сферу России. Мы готовы поддерживать тех, кто двигает отрасль вперед, и будем совершенствовать инструменты развития. Так, со следующего года начнем возмещать часть затрат на оплату процентов по кредитам при реализации инвестпроектов в регионе", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова губернатора.

Уточняется, что средства будут предоставлять в виде субсидий для инвесторов, реализующих проекты в туристической сфере с привлечением кредитов в размере от 100 млн до 1 млрд рублей. Мера начнет действовать с 2022 года, в течение двух лет на эти цели направят 720 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 1 декабря, турпоток в Краснодарский край составил 16,2 млн отдыхающих, из которых 40% приходится на период межсезонья. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17,3 млн туристов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.

Конкурс "Курортный олимп" проводится с 2005 года. Организатором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма", организуемого Ростуризмом. В 2021 году участники соревнуются в 19 номинациях.