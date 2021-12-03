Частный сектор на Украине должен России более $1,1 млрд

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Долг частных компаний на Украине перед Россией составляет $1,1 млрд по состоянию на 1 июля, РФ входит в десятку кредиторов предпринимателей страны. Об этом в пятницу сказано в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

В нем уточняется, что по географической структуре задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирмовым долгом) доля РФ с начала года "увеличилась с 2,5% до 2,6%".

По итогам первого полугодия общая внешняя задолженность частных предприятий Украины (без учета еврооблигаций и кредитов, которые были предоставлены под гарантию правительства) составила $43 млрд 964 млн. Больше всего - перед Кипром (около $21 млрд). Так же среди кредиторов - Великобритания и Нидерланды. Россия на восьмом месте среди стран, которым украинские компании должны больше всего.

Основная валюта заимствований - доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, уточнили в Нацбанке.