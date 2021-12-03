ФАС одобрила ходатайство "Согаза" о покупке 45% "МФ Технологии"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство группы "Согаз" о покупке 45% голосующих акций в АО "МФ Технологии" (контролирует 57,3% голосующих акций VK), следует из базы решений ведомства.

"В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" ФАС России рассмотрела ходатайство АО "Согаз" о приобретении 45 % голосующих акций АО "МФ Технологии" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании.