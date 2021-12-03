Эксперт: заводы Северодвинска могут стать базой для будущих добывающих платформ в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/ Судостроительные заводы Северодвинска в Архангельской области могут стать базой для создания добывающих платформ, нацеленных на работу в Арктике. Такое мнение высказал директор ассоциации "Судостроительный Кластер Архангельской Области" Сергей Смирнов в пятницу на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Перспективы развития судостроения для нас связаны с строительством крупных платформ, морской техники. Предприятия Северодвинска в настоящий момент выполняют строительство суперблока для одного из арктических проектов", - сказал Смирнов.

Эксперт также отметил, что в Архангельской области уже существуют необходимые мощности для производства платформ и морской техники. "Производственный комплекс уже функционирует в регионе, в него не надо инвестировать, он имеет прямой выходит в Арктику. У нас неделя из Архангельска или Северодвинска и доставлены грузы в Ненецкий, Ямало-Ненецкий округ. Если речь идет о платформах, то всего лишь две недели транспортировки - это кратчайшее плечо", - резюмировал он.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.