"Инвитро" планирует выйти на IPO осенью 2022 - весной 2023 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Медицинская компания "Инвитро" планирует выйти на IPO весной 2023 года или осенью 2022 года, если будет такое "окно возможностей", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Инвитро" планирует выйти на IPO весной 2023 года, что более вероятно, или, если будет такое "окно" возможностей, осенью 2022 года", - отметили в компании.

"Инвитро" рассматривает возможность проведения двойного размещения - на российской бирже и на бирже в Лондоне или Нью-Йорке. Компания оценит ликвидность и спрос, чтобы обеспечить максимально диверсифицированную базу инвесторов, а также выгоды от размещения за рубежом. "Инвитро" рассчитывает получить оценку более $1 млрд и разместить в свободное обращение 25-40% акций в зависимости от спроса и рыночной ситуации на момент выхода. Полученные от IPO средства в основном будут направлены на развитие компании.

Ранее о намерении "Инвитро" выйти на IPO сообщил журнал Forbes со ссылкой на основателя и генерального директора компании Александра Островского. Компания в 2014 году уже планировала IPO на зарубежной бирже и хотела получить оценку в $1 млрд, но кризис и санкции заставили отложить планы, напомнило издание.

О компании

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют до 1 млн исследований в день.