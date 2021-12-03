МЧС к 2023 году планирует обеспечить спутниковый мониторинг всей российской Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. МЧС России к 2023 году планирует закончить строительство третьего в Арктике стационарного центра приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли. Строительство этого объекта в Анадыре позволит обеспечить мониторинг всей российской арктической зоны, сообщил в пятницу заместитель директора Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС Тимофей Сулима на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"На сегодняшний день у нас создано два стационарных центра приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли - в Архангельске и в Дудинке. Они созданы на базе наших арктических комплексных аварийно-спасательных центров. Нами создан мобильных пункт приема данных, на колесном шасси, сегодня выполняет задачи в Якутске. К 2023 году будет создан третий стационарный центр в Анадыре, совместно с "Роскосмосом" мы эту работу проводим. И вот наличие трех стационарных пунктов нам позволит полностью всю Арктику закрыть", - сказал в своем выступлении Тимофей Сулима.

Как отметил Сулима, сейчас МЧС России испытывает сложности с полноценным обеспечением своей работы в центральной и восточной частях Арктики, поскольку большая часть инфраструктуры сосредоточена в ее западном секторе. В приоритете для МЧС до 2025 года создать подразделения в центральной и восточной зонах, в частности построить четыре арктических аварийно-спасательных центра. Один из них, в городе Певеке на Чукотке, должен быть построен в ближайшие два года.

Также в 2021 году было выделено 22 млрд рублей на создание авиационной группировки МЧС в Арктике. В ближайшее время планируют закупить 13 вертолетов, а до 2026 года в планах создать авиационно-спасательные звенья в семи точках арктической зоны, что также должно обеспечить функционирование Северного морского пути.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.