Численность бедных в России снизилась до 16 млн в III квартале 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Численность россиян, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам III квартала 2021 года снизилась на 2,8 млн - до 16 млн, что составляет 11% населения страны. Это связано с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

Согласно этой информации, за 9 месяцев 2021 года число бедных составило 17,6 млн, или 12,1% населения страны. Среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли в III квартале 2021 года с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей. Этому способствовали восстановление экономической активности и последующий рост зарплат и занятости, а также увеличение социальных выплат.

Как следует из опубликованных данных, численность занятого населения в III квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился на 1,9 п. п. - с 6,3% до 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тыс. 133 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

В то же время доля социальных выплат в структуре доходов выросла на 1 п. п. - с 22,15% до 23,1%, а в абсолютном выражении - на 704,5 млрд рублей - с 3,4 трлн рублей в III квартале 2020 года до 4,1 трлн рублей в III квартале 2021 года. Так, в течение июля - сентября 2021 года родители порядка 21 млн детей получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей, и всем пенсионерам (43 млн человек) также было выплачено по 10 тыс. рублей.

Кроме того, в III квартале были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми, в том числе ежемесячные пособия в размере половины прожиточного минимума на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малообеспеченных одиноких родителей и ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума для малообеспеченных женщин, ожидающих ребенка. Также в III квартале выросла доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности на 0,5 п. п. - с 5,4% до 5,9% в структуре доходов.

Снижение уровня бедности

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель - снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн, или 12,9% населения РФ. К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.