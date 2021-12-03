ФАС предупредила "Сургутнефтегаз" о злоупотреблении на оптовом рынке автобензинов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании "Сургутнефтегаз" о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автомобильных бензинов, говорится в сообщении службы.

В нем отмечается, что "Сургутнефтегаз" уклонялся от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с покупателями, не входящими в структуру компании.

В течение 10 дней "Сургутнефтегаз" должен представить в ФАС предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями, подчеркнули в ФАС. При этом заключение договоров должно произойти в срок не позднее 60 дней с момента получения предупреждения.

"При заключении договоров поставки автомобильных бензинов не допускать снижения объемов, реализуемых на биржевых торгах, включая реализацию в режиме заключения договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене, при обеспечении приоритета поставок бензинов на внутренний рынок по отношению к поставкам по экспортным договорам", - указывается в сообщении.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.