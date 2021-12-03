Команда "Роснано" укрепляет международное сотрудничество в области "зеленой" энергетики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правления Группы "Роснано", операционный директор компании Михаил Ненюков обсудил мировые тенденции в развитии ТЭК в ходе своей деловой поездки в Италию и встреч со стратегическими партнерами по текущим ESG-проектам. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Группы.

"Мы обсудили мировые тенденции в развитии ТЭК и всеобщую нацеленность на "зеленую" энергетику. В тренде - развитие систем накопления электроэнергии, производство "зеленого" водорода для секторов экономики, где процесс сокращения вредных выбросов затруднен, расширение сети зарядных станций для электротранспорта и внедрение "умных" цифровых решений системы управления городской инфраструктурой", - приводит пресс-служба слова Ненюкова.

В поездке состоялись его встречи с главой европейского дивизиона Enel Симоне Мори, главой глобального подразделения e-Mobility Элизабеттой Рипа и генеральным директором Enel Green Power и руководителем бизнес-линии Глобальной Генерации Enel Сальваторе Бернабеи.

В будущем представители портфельных компаний "Роснано" посетят Инновационный лабораторный центр Enel в Пассо-Мартино, Катания. Центр является хабом для стартапов в области "зеленых" видов энергии.

Enel является партнером "Роснано" в первом российском проекте по производству и экспорту "зеленого" водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.