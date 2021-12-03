Финская Posti Group продала российское подразделение компании Tablogix

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Финская корпорация по предоставлению почтовых услуг Posti Group Oyj продала свое российское подразделение Itella международной логистической компании Tablogix. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении финской компании.

"Posti Group продала входящие в группу Itella компании международному поставщику логистических услуг Tablogix. Продажа соответствует стратегии Posti, в соответствии с которой расширение бизнеса будет происходить в сфере доставки посылок, покупок через интернет и логистической сфере в Финляндии, Швеции и Балтийском регионе", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о том, что сумма сделки не будет обнародована, указали в финской компании.

После продажи Itella у Posti больше не осталось бизнеса в России.

В 2020 году оборот Itella составил 58,3 млн евро, или около 4% от оборотов Posti. Всего в России у Itella порядка тысячи сотрудников, которые перейдут на работу к новому владельцу бизнеса.