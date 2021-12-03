Участники рынка предложили ЦБ обсудить варианты инвестирования в крипторынок

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России на ежегодной встрече с участниками рынка обсудили вопрос, связанный с возможностями инвестирования в цифровые валюты. Об этом ТАСС рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

"Наши законы не запрещают инвестиции в криптовалюту, однако мнение ЦБ касательно крипторынка сугубо отрицательное", - отметил глава СРО.

При этом значительная часть граждан участвуют в операциях с криптовалютами, а объемы инвестированных ими средств в данные активы сопоставимы с объемами инвесторов-россиян на рынке ценных бумаг, добавил он.

"Поэтому мы хотим обсудить с ЦБ возможность использования криптовалюты как инвестиционный актив, но никак не как средство платежа. Мы с ЦБ сходимся во мнении, что другого платежного средства, кроме рубля, в России быть не должно", - также рассказал глава НАУФОР.

Алексей Тимофеев также пояснил, что инвестировать в криптовалюту можно различными способами - напрямую, при помощи производных финансовых инструментов, а также при помощи фондов, которые в свою очередь инвестируют в криптоактивы. Однако данная дискуссия пока не получила развития, добавил Тимофеев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования. При этом участники рынка уже высказывали свое мнение касательно необходимости регулирования данного направления в России. В частности, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко отмечал, по независимым оценкам, объем активов россиян на криптобиржах превышает $15 млрд, поэтому предоставление данной услуги в российском поле может быть потенциально правильным.