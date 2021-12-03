"Норникель" предложил установить налоговые вычеты для геологоразведки в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" предложила установить налоговые вычеты для проведения геологоразведки в сухопутной территории Арктической зоны РФ. Такое предложение озвучил на форуме "Арктика: настоящее и будущее" заместитель директора департамента федеральных и региональных программ компании Алексей Пинчук.

"При разведке новых месторождений твердых полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации горно-металлургические компании несут повышенные затраты с одновременным достаточно высоким геологическим риском - в среднем только одна из 10 изучаемых площадей дает положительный результат <…>. В целях стимулирования проведения геологоразведочных работ предлагаем предусмотреть в Налоговом кодексе РФ положения, касающиеся компенсации затрат на проведение геологоразведочных работ за счет налогового вычета из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль либо установления повышающего коэффициента 1,5 к расходам на поисково-оценочные и геологоразведочные работы (ГРР) в отношении месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации", - сообщил Пинчук, добавив, что затраты на проведению геологоразведки в Арктике существенно выше чем в других регионах, а ввод месторождений в эксплуатацию происходит позже.

Кроме того, компания предложила еще ряд налоговых мер для стимулирования инвестиций в Арктике. По словам Пинчука, десятилетняя льгота по налогу на прибыль должна начинать действовать не в момент получения статуса резидента Арктической зоны РФ, а с запуска построенного объекта в эксплуатацию. "Компания стала резидентом, а у нее еще даже земли нет оформленной для проекта. Для нее этот налог только через три года будет иметь какой-то смысл. И здесь речь не о новых преференциях, а только о том, чтобы сдвинуть эту льготу во времени", - подчеркнул представитель "Норникеля". Также в компании предлагают расширить применение федеральной налоговой льготы на прибыль и после 1 января 2029 года для компаний участниц региональных инвестиционных проектов (РИП) и соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с применением "стабилизационной оговорки" в части неизменности ставок по налогу на добычу твердых полезных ископаемых при условии, что объем инвестиций в проект превышает 50 млрд рублей.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.