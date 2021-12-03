Минцифры опубликовало список лиц, которые должны предоставлять РКН информацию о рекламе

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Минцифры России опубликовало список лиц, которые должны предоставлять Роскомнадзору информацию о рекламе. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые критерии отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять информацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - отмечается в документе.

Среди списка лиц: рекламодатели, сведения о приобретении которыми статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя внесены в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей после 31 августа 2022 года; рекламораспространители, являющиеся владельцами социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов, организаторами распространения информация в сети "Интернет", включая организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями, операторами поисковых систем, а также любые иные рекламораспространители, осуществляющие распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в сети "Интернет" и другие.

Минцифры также опубликовало другой проект постановления правительства, в котором утвердило состав информации о распространенной в сети "Интернет" рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке Роскомнадзором.

"В состав информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, включаются сведения о рекламодателе, рекламораспространителе, операторе рекламных систем, о рекламе", - отмечается в документе.

Оба документа вступают в силу с 1 сентября 2022 года и действуют до 1 сентября 2028 года.